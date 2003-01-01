В Карелии планируют снять 16 кинопроектов

Часть из них уже находится в активной фазе съемок.
На территории Карелии готовят к реализации не менее 16 кинопроектов. Часть из них уже находится в активной фазе съемок, сообщил ТАСС руководитель региональной кинокомиссии и член Союза кинематографистов республики Алексей Рогозин.
По его словам, заявки поступают как на стадии сценарной подготовки, так и от команд, которые уже приступили к работе на площадке. При этом официальные анонсы проектов делаются только после заявлений самих съемочных групп.
Рогозин отметил, что в этом году особенно вырос интерес к Карелии у молодых режиссеров и продюсеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Калининграда. Многие из них снимают дебютные короткометражки, дипломные работы или проекты при поддержке грантов.
«Их привлекает не только наша природа, но и возможность работать с глубоким, подлинным культурным и человеческим материалом, который предлагает наш регион. Именно в таких проектах рождаются самые искренние и пронзительные истории», — подчеркнул эксперт.