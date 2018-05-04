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Новости. Культура
07:15, 04 Мая 2018

В Карелии планируют снять заключительную часть комедии про особенности национальной охоты и рыбалки

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По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, в настоящее время прорабатывается вопрос съемок продолжения популярного фильма о егере Кузьмиче.

"Если у нас получится, что снимем заключительную часть этих "особенностей", да еще на базе съемок оставим некий туристический район, где будет вся история фильмов, дух этих фильмов будет передаваться, то это будет еще одна зона притяжения туристов", - сказал Артур Парфенчиков на кругом столе, посвященном развитию киноиндустрии в республике.

Глава Карелии поддержал инициативу Союза кинематографистов республики о создании экспертной группы по вопросам развития кинематографии и подготовки республиканского закона о кинематографии.

"Для участия карельских проектных заявок в федеральных программах и привлечения в республику федеральных средств нужна законодательная база. За два последних года Карелией из Фонда кино уже получены около 40 млн рублей на развитие киносети. Аналогичным образом можно получить финансирование и на кинопроизводство. А кино – один из самых лучших способов привлечь внимание к нашему краю. Реализация подобных инициатив окажет положительное влияние не только на культуру, но и на экономику Карелии", - написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

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