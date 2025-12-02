В Карелии планируют сократить ряд пригородных железнодорожных маршрутов

Минтранс Республики Карелия подтвердил планы по сокращению объёма пригородных железнодорожных перевозок в 2026 году из-за роста расходов на аренду подвижного состава, а также затрат на обеспечение транспортной безопасности.
Минтранс Карелии сообщает, что сохранение прежних объёмов потребовало бы дополнительных расходов в размере более 130 миллионов рублей. В целях оптимизации было принято решение сократить транспортный заказ на тех маршрутах, где имеется альтернативное сообщение.
На маршруте Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала из двух пар поездов останется одна, которая будет курсировать ежедневно.
Маршрут Сортавала — Кузнечное будет полностью отменён. Пассажирское сообщение сохранится за счёт поездов дальнего следования и скоростного электропоезда «Ласточка». В Федеральную пассажирскую компанию (ФПК) направлены запросы о введении дополнительных остановок для удобства жителей.
В зимний период сократится количество рейсов на направлениях Петрозаводск — Свирь и Петрозаводск — Медвежья Гора. Это связано с запуском дополнительных поездов в рамках проекта «городская электричка» на маршрутах Петрозаводск — Ладва и Петрозаводск — Кондопога. Летом эти маршруты вернутся в расписание.
В результате в 2026 году в летний период будет работать 14 пригородных маршрутов, зимой — 13 (сейчас их 16). При этом полностью сохранятся все безальтернативные направления, такие как Лоухи — Пяозеро.
Окончательное расписание будет опубликовано после утверждения транспортного заказа, который в настоящее время находится на согласовании.