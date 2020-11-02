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В Карелии планируют создать арктический научно-образовательный центр

Новости. Общество
16:22, 03 Ноября 2020
фото: © Министерство информационной политики Мурманской области
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Карелия и еще четыре региона планируют совместно готовить специалистов для различных отраслей заполярной экономики.

Карелия, Республика Коми, Мурманская и Архангельская области, а также Ненецкий автономный округ объединились для подачи заявки на создание арктического научно-образовательного центра в рамках конкурса, объявленного федеральным министерством науки и высшего образования, сообщает сайт правительства Мурманской области.

На совещании о потенциале межрегионального взаимодействия в рамках деятельности научно-образовательного центра "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что НОЦ рассматривается как совокупность технологических проектов. Результатом деятельности таких центров должны стать объём продукции, количество новых рабочих мест, запущенных производств и объём средств, инвестированных в научно-исследовательские разработки.

Спектр отраслей экономики, в которых ведётся работа с инвесторами, охватывает практически все ключевые отрасли региона. Проекты являются новыми высокотехнологичными производствами. В ходе их реализации будет создано свыше 20 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Общий объем инвестиций оценивается свыше 600 млрд рублей.

"К моменту окончания реализации инвестиционных проектов компаниям потребуется широкий пул специалистов в различных отраслях, и наша главная задача – создать все необходимые условия для их профессиональной подготовки, – подчеркнул Андрей Чибис. – Мы рассчитываем, что консолидация Мурманской области с другими регионами западной Арктики позволит локализовать конкретные научные исследования и внедрить их в практическую плоскость".

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