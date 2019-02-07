В Карелии планируют создать центр поддержки социального предпринимательства

Министерство экономического развития и АО "Корпорация развития Республики Карелия" планируют создание в 2019 году Центра инноваций социальной сферы, который займется поддержкой социального предпринимательства.

Как пояснили в министерстве, задачей Центра станет организация взаимодействия участников социальных инициатив и помощь в реализации проектов социальной значимости.

Планируется, что Центр инноваций социальной сферы войдет в структуру комплексного центра оказания услуг "Мой бизнес", который создается в Корпорации развития.

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