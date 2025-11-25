В районе поселка Мелиоративный около Петрозаводска построят новый путепровод

Глава Карелии и руководитель Росавтодора 25 ноября обсудили строительство путепровода на трассе «Кола» и расширение дороги на подъезде к Петрозаводску.
Два крупных дорожных объекта в Карелии стали темой обсуждения главы республики Артура Парфенчикова и руководителя Росавтодора Романа Новикова. Первый проект предполагает строительство нового путепровода в районе поселка Мелиоративный на стыке подъездной дороги из Петрозаводска с трассой «Кола».
В настоящее время интенсивность движения на этом участке составляет более 11 тысяч автомобилей в сутки, а железнодорожный переезд закрыт в среднем на 6,5 часов ежедневно из-за прохождения 65 пар поездов. Проектная документация уже разработана, ведется поиск источников финансирования.
Второй объект — расширение участка трассы А-215 с 132 по 147 километр (подъезд к Петрозаводску со стороны Деревянного) до четырех полос движения. Этот проект направлен на улучшение транспортной доступности столицы Карелии и разгрузку существующей дорожной инфраструктуры.
Оба проекта находятся на стадии проработки финансирования. Реализация этих объектов позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в пригородах Петрозаводска и на ключевой федеральной трассе региона.
