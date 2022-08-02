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В Карелии планируют запустить производство детского и лечебного питания из водорослей

Новости. Экономика
09:33, 15 Августа 2022
фото: © Правительство Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о строительстве комплекса по производству детского и лечебного питания на основе водорослей.

Планами по возведению в Беломорском районе завода, где будут производить детское и лечебное питание на основе водорослей, руководитель республики сообщил на своей странице в соцсети.  Артур Парфенчиков посетил в Колежме один из наших старейших рыболовецких колхозов «Заря Севера», где сейчас добывают водоросли.

«Добыча ламинарии и фукуса — традиционный поморский промысел. Здорово, что наши предприятия его сохранили. В этом году они заготовили почти 800 тонн — на 60% больше, чем в прошлом сезоне. Водоросли — незаменимый источник йода и многих других минеральных веществ. Сырье востребовано в пищевой, фармакологической промышленности, косметологии, сельском хозяйстве. Наша стратегическая задача — максимально перерабатывать этот биоресурс в Карелии. Решение принято. В Кемском районе будем строить комплекс по производству детского и лечебного питания на основе водорослей. Проект реализует компания „Морские биотехнологии“. Как резиденту Арктической зоны предоставили ей весь спектр льгот и преференций», — пишет Артур Парфенчиков.

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