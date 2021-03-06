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В Карелии пневмония стала причиной госпитализации 13 человек за сутки

Новости. Общество
09:30, 07 Марта 2021
фото: © ТАСС/ Валерий Шарифулин
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Оперштаб правительства республики по борьбе с коронавирусом сообщил о ситуации с заболеваемостью внебольничной пневмонией.

13 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5175 пациентов, 121 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Ранее сообщалось, что в Карелии общее число жертв пандемии коронавируса достигло 325 человек.

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Комментарии

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Мария
2021-03-07 11:17:41
Что за нелепая дата отсчета у Оперштаба - с 1 апреля? Считайте уже нормально- с начала текущего года. И соотносите как принято обычно- с соответствующими периодом прошлого года.
Изя
2021-03-07 10:50:14
госпитализированы 5175 пациентов, 121 человек умер
За одно это можно было бы пересадить половину минздрава и ёперного штаба )))) :)
кир
2021-03-07 11:02:42
Изя, спокойно. Всегда так жили в стране Советов. И всегда чернь ненавидела образованных людей и начальство.
Изя
2021-03-07 11:16:36
Кого имеешь ввиду ????)))
кир
2021-03-07 11:37:16
Изя, что имею, то и введу, сказал кот, - показывая знание народных выражений.))
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