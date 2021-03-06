В Карелии пневмония стала причиной госпитализации 13 человек за сутки

Оперштаб правительства республики по борьбе с коронавирусом сообщил о ситуации с заболеваемостью внебольничной пневмонией.

13 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5175 пациентов, 121 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Ранее сообщалось, что в Карелии общее число жертв пандемии коронавируса достигло 325 человек.