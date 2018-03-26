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Новости. Общество
16:45, 26 Марта 2018

В Карелии по домам под видом специалистов Пенсионного фонда ходят мошенники 

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Отделение Пенсионного фонда просит пожилых людей не открывать двери незнакомцам.

Как рассказали в республиканском Отделении Пенсионного фонда, к пожилым людям под предлогом страхования пенсий приходят некие граждане, которые могут представляться сотрудниками фонда или страховыми агентами. Жителей республики просят быть бдительными и не пускать таких людей в квартиры, поскольку сотрудники Пенсионного фонда России не ходят по домам. Если такие "специалисты" появились на вашем пороге, это мошенники. В таких случаях просьба обращаться в правоохранительные органы.

Подобные случаи, к сожалению, продолжают происходить. Так, в Отделение ПФР по Республике Карелии обратилась дочь пенсионерки. Она рассказала, что утром 13 марта к ее матери, пенсионерке 1936 года рождения, пришла женщина, представившись страховым агентом. Воспользовавшись случаем, вошла в квартиру, закрыла дверь и без приглашения прошла в комнату. Затем потребовала у пожилой женщины пенсионное удостоверение, справку об инвалидности - под предлогом, что надо застраховать пенсию. Пенсионерка отказалась, но предъявила квитанции по оплате ЖКХ, где были вписаны номера данных документов, которые мошенница переписала себе, сославшись на то, что это нужно для страховки, так как с 1 апреля будет прибавка к пенсии. Далее предложила принести все купюры, находящиеся у пенсионерки, дабы переписать их номера для страховки. Но хозяйка квартиры настоятельно попросила женщину уйти, и в итоге та покинула квартиру. Пенсионерка разволновалась и в полицию обратиться не смогла. Она не запомнила лица мошенницы и не смогла бы ее описать.

Сотрудники Пенсионного фонда просят ни в коем случае не открывать дверь незнакомым людям и обязательно предупредить пожилых родителей о подобных случаях.

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