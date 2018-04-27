В Карелии по конкурсу выберут главу администрации Прионежского района

В число участников конкурсной комиссии войдут замминистра, депутат и вице-премьер.

Как следует из распоряжения главы Карелии Артур Парфенчикова, членами комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Прионежского района назначены: заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник; заминистра национальной и региональной политики Григорий Фандеев, а также первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Шмаеник.

Отметим, что в настоящее время главой Прионежского района является Юрий Кузьмин. Договор с ним истекает в мае.