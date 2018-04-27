В Карелии по конкурсу выберут главу администрации Прионежского района

По теме
Загрузка...
В число участников конкурсной комиссии войдут замминистра, депутат и вице-премьер.
Как следует из распоряжения главы Карелии Артур Парфенчикова, членами комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Прионежского района назначены: заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник; заминистра национальной и региональной политики Григорий Фандеев, а также первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Шмаеник.
Отметим, что в настоящее время главой Прионежского района является Юрий Кузьмин. Договор с ним истекает в мае.
По теме
Выбор читателей
24.04.2018, 09:18
22.04.2018, 13:55
26.04.2018, 14:37
24.04.2018, 13:53
23.04.2018, 11:16
Аналитика
26.04.2018 11:23
Обществоведение
В результате оптимизации часть воспитателей петрозаводских детских садов может остаться без работы.
24.04.2018 13:27
24.04.2018 10:40
23.04.2018 11:16
19.04.2018 13:51
Чтиво
Сегодня 10:22
Без политики
До недавнего времени многие россияне не доверяли товарам с маркировкой "Сделано в Китае".
25.04.2018 09:55
23.04.2018 10:18
23.04.2018 10:00
Медиа
26.04.2018 16:44
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии