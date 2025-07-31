В Карелии по поручению Парфенчикова создано Управление по координации помощи защитникам Отечества

Соответствующие изменения в Положение о Министерстве социальной защиты Республики Карелия утверждены постановлением Правительства региона от 30 июля и вступают в силу с 1 августа 2025 года.

Напомним, в апреле этого года в ходе ежегодного отчета в Законодательном Собрании Республики Карелия Артур Парфенчиков дал поручение создать специальное управление, координирующее деятельность по оказанию помощи участникам СВО, членам их семей, а также участникам и членам семей всех локальных конфликтов.

Созданное в составе Министерства социальной защиты Управление будет взаимодействовать в решении своих задач со всеми органами власти Карелии. Основные задачи подразделения: координация работы по выявлению потребностей семей действующих участников спецоперации на основе паспортизации и предоставлению региональных мер поддержки.

Также сотрудники будут маршрутизировать обращения, поступающие через портал Госуслуг, осуществлять взаимодействие с филиалом Фонда «Защитники Отечества» в отношении вернувшихся бойцов и членов семей погибших воинов.

Управление по координации помощи защитникам Отечества создано без увеличения штатной численности государственных служащих.

Также напомним, что сегодня в республике действует комплексная система мер поддержки участникам СВО и их семьям: предоставление выплат, право на бесплатное получение земельных участков, питание детей в школе, освобождение от оплаты детского сада, медицинская реабилитация, юридическая помощь, налоговые льготы и др. Полный список мер поддержки размещен по ссылке.