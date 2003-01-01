В Карелии по-прежнему превышен эпидпорог по ОРВИ у детей

Количество заболевших ОРВИ ниже эпидпорога, исключение - дети от 7 до 14 лет.

В управлении Роспотребнадзора Карелии обновили статистику заболеваемости ОРВИ. За минувшую неделю заболело 6519 человек. Это на 12% меньше, чем на предыдущей неделе.

— Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 4%. Заболеваемость ниже эпидемического порога наблюдается во всех возрастных группах, за исключением возрастной группы 7-14 лет (+5%), — уточнили в ведомстве.

Вирусы гриппа пока не выявлены. Циркулируют в Карелии сейчас риновирусы, вирусы парагриппа и COVID-19. По последнему есть небольшой рост — зафиксировано 32 случая против 18 на позапрошлой неделе.