В Карелии по просьбам жителей заасфальтировали более 50 км дорог

В минувшем году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Карелии выполнены работы по ремонту участков двух ключевых автодорог — «Войница-Вокнаволок-Костомукша» и «Р-21 Кола-Калевала-Лонка», по которым многократно поступали обращения местных жителей.
Автодорога «Войница — Вокнаволок — Костомукша»
На этом объекте на участке с 25-го по 54-й километр было полностью устроено новое асфальтобетонное покрытие протяжённостью 29 километров. Помимо этого, проведён комплекс сопутствующих работ: заменены водопропускные трубы, нанесена разметка и установлены дорожные знаки.
Автодорога «Р-21 «Кола — Калевала — Лонка»
На этом маршруте ремонтные работы стартовали на участке с 0-го по 23-й километр. Таким образом, в 2025 году здесь также было уложено новое асфальтобетонное покрытие на 23 километра. Работы включают полную замену дорожного полотна, модернизацию водоотвода, обустройство тротуара, установку освещения и павильона для пассажиров.
В сумме в 2025 году в Карелии было капитально отремонтировано и заасфальтировано 52 километра региональных дорог. Как считают в Минтрансе Карелии, это существенно повысит безопасность и комфорт передвижения для жителей отдалённых поселений, а также улучшит логистические возможности в регионе.
