В Карелии почтальоны носят лук-севок и семена по домам садоводов

Почтовые отделения в республике запаслись семенами овощных и цветочных культур, луком-севком, удобрениями и средствами защиты растений.

Как сообщает пресс-служба Почты России, в преддверии весны в почтовые отделения республики поступили порядка 450 видов семян, которые помогут жителям подготовиться к дачному сезону.

«Обычно жители Карелии приобретают за сезон более 160 000 пакетов семян. С начала этого года в почтовых отделениях они уже приобрели более 60 000 пакетов. Наибольшим спросом пользуются овощные культуры: огурцы, томаты, капуста, перец, морковь, свекла и лук. Приобрести семена и товары для приусадебного хозяйства можно как в ближайшем почтовом отделении, так и у почтальона с доставкой на дом», - говорится в сообщении Почты России.

В Карелии сегодня работают 265 стационарных почтовых отделений, из них: cельских почтовых отделений — 202, городских — 63. В карельском управлении Почты России трудится около 2 000 сотрудников, из них 588 почтальонов.