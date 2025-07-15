В Карелии почти 89-летний пенсионер захотел стать инвестором и попался на мошенников

Когда наставница по инвестициям начала ему грубить, он засомневался и перестал общаться с мошенниками.

89-летнего петрозаводчанина обманули мошенники и забрали у него более 150 тысяч рублей. В пресс-службе МВД рассказали, что по статье о мошенничестве с причинением ущерба возбуждено уголовное дело.

В конце прошлого года мошенники обманули пожилого петрозаводчанина, предложив ему дополнительный заработок за счет инвестиций в акции известной компании. Пострадавший решил попробовать и согласился. Полиции он рассказал, что под руководством незнакомки он зарегистрировался в неком приложении и стал заниматься торгами на бирже — по крайней мере, он так думал.

На протяжении нескольких месяцев мужчину убеждали, что деньги, которые он перечисляет, идут на его дебетовый счет, и требовали вкладывать больше денег. Когда наставница по инвестициям начала ему грубить, он засомневался и перестал общаться с мошенниками. Спустя время он выяснил, что его инвесторский счет абсолютно пустой, и его деньги оказались у мошенников. Мужчина обратился в полицию, ущерб составил 156 000 рублей.