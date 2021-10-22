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В Карелии почти на 8% выросло число тяжких преступлений

Новости. Криминал
15:32, 22 Октября 2021
фото: © Дмитрий Серебряков / ТАСС, архив

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Каждое четвертое преступление, совершаемое в республике, относится к категории тяжких и особо тяжких.

По данным прокуратуры Карелии, за январь — сентябрь 2021 года на территории республики было зарегистрировано 10 307 преступлений, что на 90 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом по республике удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 23,2% (2 388).

Количество тяжких преступлений выросло на 7,6%, что обусловлено увеличением количества краж с банковских счетов. Количество особо тяжких преступлений сократилось на 22%.

Более 60% всех зарегистрированных преступлений составили кражи. Из 4605 совершенных в Карелии краж 106 были совершены из квартир. При этом мошенничества регистрировать стали меньше на 10%.

В целом с начала года правоохранительные органы зарегистрировали более двух с половиной тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

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