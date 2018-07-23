В Карелии почти три десятка человек заразились инфекциями от клещей

Опасные насекомые обнаружены во всех районах, кроме Калевальского.

Как сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора, с начала сезона в учреждения здравоохранения по поводу присасывания клещей обратилось - 2817 человек, в том числе 580 детей, в Петрозаводске зарегистрировано 1213 обращений, в том числе 208 - у детей, что не превышает среднемноголетние значения.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 17-и административных территориях республики: Петрозаводск, Костомукша, Сортавальский, Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Суоярвский районы.

С начала сезона зарегистрировано 11 случаев клещевого энцефалита и 17 случаев клещевого бореллиоза, что не превышает уровень аналогичного периода 2017 года.

В случае присасывания клеща к взрослому человеку вы можете обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска. В случае присасывания клеща к ребенку - в травматологический пункт Детской республиканской больницы. В муниципальных районах обращайтесь в центральные районные больницы.