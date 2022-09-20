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В Карелии почти в два раза увеличилось число вакансий для соискателей с инвалидностью

Новости. Общество
09:07, 23 Сентября 2022
фото: © allday.ru

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На рынке труда Карелии за год число вакансий для соискателей с ограниченными возможностями увеличилось на 79%.

Эксперты онлайн-платформы hh.ru проанализировали число вакансий, доступных для соискателей с инвалидностью. Как выяснилось, с начала 2022 года карельские работодатели разместили более 700 вакансий для соискателей с особенностями здоровья — это на 79% больше, чем в 2021 году.

В целом по стране число таких вакансий увеличилось на 47%, а на Северо-Западе — на 45%.

Наиболее открытыми для соискателей с ограниченными возможностями оказались компании, относящиеся к сфере «Информационные технологии, системная интеграция, интернет». Также привлекательны стали организации в сфере финансового сектора и образовательных учреждений. При этом более половины таких компаний готовы предложить кандидатам с особенностями здоровья удаленную работу.

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