В Карелии почти вдвое выросло количество особо тяжких преступлений

По сравнению с январем 2022 года в нынешнем году резко увеличилось число преступлений, связанных с наркотиками.

Прокуратура Карелии представила статистику преступлений по республике за январь 2023 года. Всего за месяц в Карелии было зарегистрировано 931 преступление — на 46 меньше, чем в январе 2022 года.

По сравнению с январем прошлого года, с 8 до 6 снизилось количество зарегистрированных убийств, с 12 до 9 — умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, с 364 до 257 — преступлений, совершенных в общественных местах.

Повысилась и раскрываемость преступлений — с 61,6% до 72,3%.

А вот количество особо тяжких преступлений возросло с 29 в январе прошлого года до 51 в нынешнем. В первую очередь это стало следствием увеличения на 114,3% числа зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом количество тяжких преступлений сократилось со 193 до 180, поскольку снизилось число краж и грабежей.