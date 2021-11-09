В Карелии почтили память погибших солдат внутренних войск

Руководство регионального управления Росгвардии почтило память погибших сотрудников органов правопорядка республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 8 ноября, — День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ и военнослужащих внутренних войск МВД РФ.

Начальник территориального управления полиции Николай Путилин вместе с коллегами принял участие в возложении цветов к мемориалу, установленному в честь 15 солдат органов правопорядка республики, погибших при выполнении служебно-боевых задач.

«Служба требует мужества, самоотдачи, выносливости и готовности к выполнению поставленных задач в любых условиях. И нередко ценой становится человеческая жизнь. Мы помним и чтим каждого, кто до последнего вздоха выполнял поставленную задачу. В эту скорбную дату от лица всего Управления приношу слова соболезнования семьям погибших», — отметил полковник полиции Николай Путилин.