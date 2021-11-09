Реклама

В Карелии почтили память погибших солдат внутренних войск

Новости. Общество
09:47, 09 Ноября 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

Новости партнеров

Руководство регионального управления Росгвардии почтило память погибших сотрудников органов правопорядка республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 8 ноября, — День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ и военнослужащих внутренних войск МВД РФ.

Начальник территориального управления полиции Николай Путилин вместе с коллегами принял участие в возложении цветов к мемориалу, установленному в честь 15 солдат органов правопорядка республики, погибших при выполнении служебно-боевых задач.

«Служба требует мужества, самоотдачи, выносливости и готовности к выполнению поставленных задач в любых условиях. И нередко ценой становится человеческая жизнь. Мы помним и чтим каждого, кто до последнего вздоха выполнял поставленную задачу. В эту скорбную дату от лица всего Управления приношу слова соболезнования семьям погибших», — отметил полковник полиции Николай Путилин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
02.11.2021, 09:58
Власти Карелии передали инвестору землю под строительство гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске
02.11.2021, 12:37
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
04.11.2021, 15:01
Массовая авария произошла в праздничный день на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 16
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 6
01.11.2021 14:49
За десять лет из Карелии уехал целый город 12
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 18
01.11.2021 13:55
Охлопков: Останови COVID-19 - вакцинируйся 6
01.11.2021 10:26
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 6
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 6
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»