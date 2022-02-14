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В Карелии под арест попало около 30 партий молочной продукции сомнительного качества

Новости. Общество
10:12, 16 Февраля 2022
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Роспотребнадзор в Карелии наложил арест на 29 партий молочной продукции весом в 43 кг.

В 2021 года Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия провело контрольные мероприятия в отношении 124 хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот молочной продукции, проверено 210 объектов, сообщили в ведомстве.

Лабораторно исследовано 303 пробы молочной продукции по показателям качества и безопасности, превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не выявлено.

Удельный вес несоответствующих проб по физико-химическим показателям составил 6,7%, что на 0,9% ниже аналогичного показателя за 2020 год (7,6%). Удельный вес несоответствующих проб по микробиологическим показателям был на уровне 5,7%, что несколько выше данного показателя за 2020 год (5,0%).

Как отметили в Управлении, чаще всего в ходе проверок выявляли нарушение условий хранения молочной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения молока и продажу просроченной продукцией.

В результате Управлением был наложен арест на 29 партий молочной продукции в 43 кг. Роспотребнадзором и судами вынесено 12 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 2,460 тыс. рублей.

В 2021 году Управлением были проведены плановые проверки в отношении местных изготовителей молочной продукции ЗАО «Холод Славмо», АО «Славмо», АО «Олонецкий молочный комбинат».

По результатам лабораторных исследований все пробы молочной продукции соответствовали требованиям законодательства по микробиологическим показателям и показателям подлинности молочной продукции (содержание растительных жиров не обнаружено).

Кроме того, в ходе проверок проведена экспертиза информации, наносимой на потребительскую упаковку, по результатам которой выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза по маркировке. В итоге АО «Славмо» и АО «Олонецкий молочный комбинат» были оштрафованы на 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, Роспотребнадзор в Карелии арестовал около 155 кг овощей.

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