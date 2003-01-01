РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Личное мнение
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
Кинотетрис
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
Обществоведение
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
Новости

На Земле ожидаются сильные магнитные бури и полярные сияния

00:10

NASA снова заметила загадочного «пришельца» из глубин космоса

21:02

Потребление алкоголя в России упало до минимума в 21 веке

20:00

Каждый третий житель Карелии планирует купить загородную недвижимость в 2026 году

19:02

Производство товаров в Карелии стало лидером по сферам высокооплачиваемых вакансий

18:02

В ближайшие сутки в Карелии ожидаются снегопады, на дорогах — гололедица

17:01

ГИБДД опровергла планы по ограничению регистрации старых автомобилей

16:02

В Карелии под Петрозаводском строят современный туркомплекс за 20 млн рублей

15:02

В селе Святозеро Пряжинского района полностью сгорел частный дом

14:02

В Петрозаводске изменится организация движения на одном из перекрёстков

13:00

В Карелии молодой человек может лишиться свободы до 5 лет за кражу алкоголя и сигарет

12:01

Артур Парфенчиков обозначил задачи «Единой России» в Карелии

11:02

Фигуристка из Карелии первой в истории стала Мастером спорта России

10:01

Из «Артека» вернулась самая большая в этом году делегация карельских детей

09:01

Фестиваль «Зимние фонтаны» стартует в Петрозаводске

08:31

Жителей Карелии предупреждают о плановом отключении электричества

08:01

МАГАТЭ: саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

00:11
В Карелии под Петрозаводском строят современный туркомплекс за 20 млн рублей
07 декабря, 15:02 Благоустройство
Поделиться

Рядом с деревней Ялгуба в Прионежском районе началось строительство современного туристического комплекса.

фото: © Копрорация развития Ресспублики Карелия

На участке в местечке Пиньгуба планируется построить четыре гостевых дома общей вместимостью до 24 туристов, сообщает Корпорация развития Республики Карелия.

Первый дом уже построен и остеклен, второй возведен под крышу, под третий залит фундамент.

Цель проекта — создать комфортную инфраструктуру для туристов, желающих познакомиться с природой и культурой Карелии без ущерба для удобства и безопасности.

— Мы хотим создать не просто место для ночлега, а целостное пространство, где гости смогут с головой окунуться в культуру и природу региона, — комментирует инвестор и идеолог проекта Маркичев Ярослав.

Сдача первых трёх объектов намечена на конец 2026 года. Проект реализует компания ООО «Норден плюс». 


Корпорация развития Карелии предлагает консультационную поддержку по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории республики, включая помощь в получении мер господдержки и взаимодействии с органами власти.

Обсудить (0) в ленту
РЕКЛАМА
В ЖК «Флотилия» видовые квартиры продаются по минимальной цене - 109 000 руб/ м2
Заправка для элетромобилей появилась в новом районе Петрозаводска «Талоярви. Город у воды»
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение