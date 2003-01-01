В Карелии под Петрозаводском строят современный туркомплекс за 20 млн рублей

Рядом с деревней Ялгуба в Прионежском районе началось строительство современного туристического комплекса.

На участке в местечке Пиньгуба планируется построить четыре гостевых дома общей вместимостью до 24 туристов, сообщает Корпорация развития Республики Карелия.

Первый дом уже построен и остеклен, второй возведен под крышу, под третий залит фундамент.

Цель проекта — создать комфортную инфраструктуру для туристов, желающих познакомиться с природой и культурой Карелии без ущерба для удобства и безопасности.

— Мы хотим создать не просто место для ночлега, а целостное пространство, где гости смогут с головой окунуться в культуру и природу региона, — комментирует инвестор и идеолог проекта Маркичев Ярослав.

Сдача первых трёх объектов намечена на конец 2026 года. Проект реализует компания ООО «Норден плюс».



