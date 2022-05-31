В Карелии под суд отдали лесничего, который не мешал геологам рубить лес

В Лоухском районе геологи фиктивно трудоустроили к себе лесничего, чтобы он не мешал им рубить лес при разработке маршрутов, молчание за деньги стоило стражу природы уголовного дела, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурором республики утверждено обвинительное заключение в отношении лесничего в Лоухском районе, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

С июня 2019 года по март 2020 года лесничий был фиктивно трудоустроен в одной из организаций, осуществляющей геологоразведочные работы на лесных участках, расположенных на территории Лоухского лесничества. При этом под фиктивным трудоустройством подразумевалась взятка за бездействие лесничего, связанное с непресечением им фактов незаконного повреждения древесины, осуществляемого организацией при разработке маршрутов к местам геологических работ.

Таким образом, за незаконное бездействие лесничий получил в качестве взятки в виде зарплаты 199 тысяч рублей, что является крупным размером.

«Обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие, совершенное в крупном размере и преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства», - сообщает прокуратура.

Максимальное наказание за совершение преступлений предусматривает до 12 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Лоухский районный суд.