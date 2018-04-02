В Карелии под суд пойдет директор фирмы, отказавшийся выплачивать зарплату сотрудникам

Директор одной из коммерческих фирм Петрозаводска задолжал работникам более 317 тыс. рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

По версии следствия, что с июня 2017 года по январь 2018 года директор не выплачивал зарплату 27 сотрудникам организации. При этом необходимые деньги имелись, но руководитель тратил из на другие цели. Таким образом были нарушены конституционные права и законные интересы работников. Сумма невыплаченной заработной платы составила более 317 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела директор признал вину, полностью возместил потерпевшим имущественный вред, следователь направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому судебного штрафа.