В Карелии подешевели яйца

По данным статистики, средняя цена за десяток яиц в магазинах республики составила 121 рубль.

В Карелии за прошедшую неделю снизилась цена на яйца. По данным, собранным Карелиястатом, с 21 по 27 ноября потребительские цены на упаковку яиц упали на 0,69%.

Средняя цена за десяток яиц, как уточнили в Карелиястате, в магазинах республики составила 121,31 рубля.

Ранее жители района в Карелии возмутились резко возросшими ценами на яйца. Позже в Минпромторге республики прокомментировали ситуацию, объяснив повышение цен различными факторами.