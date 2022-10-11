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В Карелии подготовили 40 сертифицированных спасателей-добровольцев

Новости. Общество
18:00, 21 Ноября 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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В Петрозаводске сорок человек стали квалифицированными спасателями, сообщили в городской администрации.

В Детско-юношеском центре 19 ноября аттестаты об окончании обучения на курсах добровольных спасателей получили сорок горожан. Курсы провели специалисты проекта «Спасатель. Рядом», педагоги ДЮЦ. Некоторые новоиспеченные спасатели уже заступили на дежурство.

Эксперты учили оказывать первую помощь, используя мобильное приложение «Спасатель. Рядом», который работает в двух режимах: очевидец и спасатель. В первом случае необходимо нажать кнопку «Нужна помощь», во-втором – эту помощь оказать.

 

 

Одна из задач проекта «Спасатель.Рядом» – сделать безопаснее школы, научив педагогов правильно реагировать на экстренные ситуации. Поэтому в проекте задействованы преподаватели ДЮЦ и петрозаводских школ № 5, 35, 43 и 48. После обучения учителя могут использовать мобильное приложение в режиме «Спасатель».

Грамотно оказывать первую помощь петрозаводчан учили на средства Фонда президентских грантов. Сейчас в ДЮЦ формируют новые группы. В сообществе центра отмечают, что желающих пройти курс очень много.

 

 

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