В Карелии подготовлена памятка для беженцев из Украины

В Карелии разработана памятка о порядке действий граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию России.

Министерство социальной защиты Карелии совместно с Управлением по вопросам миграции МВД по республике Карелия, региональными Министерством здравоохранения, Министерством образования и спорта, Управлением труда и занятости разработало памятку о порядке действий граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году.

В памятке указаны номера телефонов, по которым жители могут обращаться за помощью, разъясняется, как встать на миграционный учет и получить материальную помощь.