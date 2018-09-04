В Карелии подорожает хлеб

В магазинах Карелии в ближайшие несколько месяцев может подорожать хлеб из-за роста цен на пшеницу.

Производители хлеба в Карелии прогнозируют повышение цен на свою продукцию. Рост цен будет продиктован удорожанием сырья, которое вынуждены закупать предприятия. О своей готовности повысить цены на товары заявили корреспонденту "Вестей Карелии" представители нескольких предприятий региона, производящих хлеб.

Когда планируется увеличить цены на хлеб, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".