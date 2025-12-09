В Карелии подорожает вход в национальный парк «Паанаярви»

Для посещения территории национального парка «Паанаярви» в Карелии вводится плата в 300 рублей, ранее входной билет стоил 200 рублей.
Решение о повышении цены принято согласно приказу № 206 от 8 декабря 2025 года. Приказ выступает в силу с 15 декабря.
Посещение платное только для туристов, не проживающих в населенных пунктах в границах заповедника. В постановлении также предусмотрены отдельные категории граждан, которые будут освобождены от внесения платы.
В перечень включили ветеранов и инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, героев России и СССР, инвалидов и детей-инвалидов с сопровождающими. Также бесплатно парк могут посетить многодетные семьи, члены семей ветеранов боевых действий, дети дошкольного возраста, дети-сироты, пенсионеры и некоторые другие.
Ранее мы писали, что на реализацуию проекта по изучению флоры и фауны «Паанаярви» карельские ученые получили грант Президентского фонда природы. Всего в стране победителями первого конкурса нового фонда стали 164 организации.