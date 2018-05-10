В Карелии подрались посетители кафе, витрина разбита вдребезги

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В Костомукше произошла драка между посетителями кафе, один из участников конфликта попал в больницу.
Конфликт произошел ночью 8 мая, сообщает республиканский отдел Росгвардии.
"Между двумя посетителями вспыхнула ссора. Не обошлось без рукоприкладства. Вдребезги разбита витрина. Потерпевшего, местного жителя 39-ти лет, с многочисленными следами побоев на лице увезли в больницу. На второго участника конфликта составлена ориентировка", - отметили в ведомстве.
Ведется розыск злоумышленника.
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