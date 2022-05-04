В Карелии подрядчика оштрафовали за плохое содержание дорог

В Пудоже руководитель подрядной организации был оштрафован за ненадлежащее содержание автодорог.

Как сообщили на сайте Пудожского районного суда, недавно там было рассмотрено дело в отношении руководителя ООО «УК Гарант» по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения в городе.

Как показала проверка на конец марта 2022 года, на дорогах Пудожа были замечены выбоины, колея и снег. Между тем, по условиям контракта, заключенного подрядчиком с районной администрацией, ООО «УК Гарант» обязано было проводить осмотр и ликвидировать все повреждения на дорогах, угрожающие безопасности движения. Кроме того, подрядчик должен был информировать участников движения о повреждениях на дороге.

Суд, рассмотрев дело, пришел к выводу о виновности руководителя фирмы-подрядчика. Фигурант был оштрафован на 20 тысяч рублей.