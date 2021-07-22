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В Карелии подростки не устояли перед ведром «царской ягоды»

Новости. Криминал
17:20, 22 Июля 2021
фото: Столица на Онего

В Беломорске двое юношей унесли из чужого сарая 11 литров очищенной морошки и продали.

В полицию обратился 53-летний беломорчанин. Он сообщил, что неизвестные похитили у него морошку. Накануне мужчина ходил в лес и собрал 11 литров «царской ягоды». Добытый трофей он отнёс в принадлежащую ему хозяйственную постройку, перебрал, очистил от сора и оставил на хранение. Житель севера планировал сдать морошку в пункт приёма ягод, но, вернувшись за ней на следующий день, не обнаружил ведра ягод, рассказали в МВД Карелии.

Приятий полицейские установили, что к краже причастны двое несовершеннолетних местных жителей. Подростки дали признательные показания. Они рассказали, что знали потерпевшего, а также и то, что ранее он скупал металл.  Юноши надеялись, что обнаружат что-нибудь интересное в его сарае и сдадут в пункт приёма металлолома, однако, по версии следствия, увидев целое ведро «болотного янтаря», решили похитить и сбыть именно ягоды. За 11 литров морошки они выручили 5 тысяч рублей. Деньги подростки поделили пополам и ейшем потратили на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело возбудили в отношении одного из несовершеннолетних жителей Беломорска. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Второй юноша на момент совершения кражи не достиг возраста наступления уголовной ответственности, поэтому к нему будут применены меры профилактического характера.

Полиция Карелии напоминает родителям: если ребенок совершил преступление, но он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, его родители могут быть привлечены к административно ответственности. Обязанность по возмещению ущерба может также быть возложена на законных представителей.

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театральный критик
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