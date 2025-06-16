В Карелии подростки случайно устроили пожар

В деревне Падозеро подростки разожгли костер, который спровоцировал пожар.
Вечером 16 июня в деревне Падозеро Пряжинского района подростки разожгли костёр возле автобусной остановки, из-за чего случился пожар.
Огонь распространился на 0,5 квадратных метра, что могло привести к более крупному пожару, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.
В тушении приняли участие двое пожарных и одна автоцистерна. С открытым огнем они справились за 5 минут.
Напомним, ранее пожарные спасли женщину с маленьким ребенком в Беломорске.
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