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В Карелии подростку-рецидивисту грозит до 5 лет колонии за разбитое стекло в автомобиле

Новости. Криминал
11:06, 17 Октября 2021
фото: @ pixabay.com/skeeze

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Несовершеннолетний житель Сортавалы разбил лобовое стекло в автомобиле и стал фигурантом уголовного дела.

По сообщению МВД Карелии, сортавальскую полицию обратился 54-летний горожанин. Он сообщил о том, что неизвестный повредил принадлежащий ему отечественный автомобиль. Злоумышленник разбил лобовое стекло. То, что машина повреждена, мужчина обнаружил утром, когда собирался поехать по делам. Причиненный материальный ущерб был оценен в сумму 5 200 рублей.

Полицейские установили, что к инциденту причастен несовершеннолетний ранее судимый местный житель. Подросток признался в содеянном. Он рассказал, что обратил внимание на автомобиль потерпевшего, поскольку машина была не закрыта. Тогда, по версии следствия, юноша проник вовнутрь, разбил ногами лобовое стекло и скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи, инкриминируемой фигуранту, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Петрозаводске горе-угонщик раскурочил автомобиль.

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Комментарии

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комба
2021-10-17 11:18:27
Из разговора двух женщин. Мой сын в институте учится. А мой, как Вовка Ульянов. Всё по тюрьмам и лагерям. :)
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