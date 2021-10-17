В Карелии подростку-рецидивисту грозит до 5 лет колонии за разбитое стекло в автомобиле

Несовершеннолетний житель Сортавалы разбил лобовое стекло в автомобиле и стал фигурантом уголовного дела.

По сообщению МВД Карелии, сортавальскую полицию обратился 54-летний горожанин. Он сообщил о том, что неизвестный повредил принадлежащий ему отечественный автомобиль. Злоумышленник разбил лобовое стекло. То, что машина повреждена, мужчина обнаружил утром, когда собирался поехать по делам. Причиненный материальный ущерб был оценен в сумму 5 200 рублей.

Полицейские установили, что к инциденту причастен несовершеннолетний ранее судимый местный житель. Подросток признался в содеянном. Он рассказал, что обратил внимание на автомобиль потерпевшего, поскольку машина была не закрыта. Тогда, по версии следствия, юноша проник вовнутрь, разбил ногами лобовое стекло и скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи, инкриминируемой фигуранту, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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