В Карелии подросток на мопеде пострадал в ДТП

ДТП с участием 15-летнего мальчика произошло в Повенце 8 июля, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 16.23 в районе дома № 2 по ул. Гористая посёлка Повенец 15-летний подросток, управляя мопедом Orion без прав, не предоставил преимущество в движении автомобилю Chery Tiggo и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь.