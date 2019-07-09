В Карелии подросток на мопеде пострадал в ДТП

Новости по теме
Загрузка...
ДТП с участием 15-летнего мальчика произошло в Повенце 8 июля, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 16.23 в районе дома № 2 по ул. Гористая посёлка Повенец 15-летний подросток, управляя мопедом Orion без прав, не предоставил преимущество в движении автомобилю Chery Tiggo и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.07.2019, 16:00
02.07.2019, 11:25
05.07.2019, 09:15
08.07.2019, 14:11
03.07.2019, 10:43
08.07.2019, 15:56
Аналитика
08.07.2019 13:39
Капитал
Уровень бедности населения в Карелии – один из самых кричащих на Северо-Западе страны.
05.07.2019 09:15
04.07.2019 13:31
03.07.2019 16:00
03.07.2019 14:56
Чтиво
Сегодня 09:22
Без политики
Значения этих выражений могут приобрести совершенно неожиданный смысл.
08.07.2019 12:32
04.07.2019 14:04
03.07.2019 12:35
Медиа
08.07.2019 15:13
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии