Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Путешествие блогера Варламова по Карелии началось с дегустации ресторанных блюд (ВИДЕО) 2
Сегодня 07:15
В Карелии планируют производить мармелад и плодово-ягодное вино 3
Сегодня 07:50
Крупный пожар произошел на территории строительной фирмы в Петрозаводске (ФОТО)
Сегодня 11:40
Россиянам хотят облегчить въезд в Финляндию 8
Сегодня 09:28
Бутылки для антисептиков будут запрещены – бизнесу в Карелии предъявили новые требования
Сегодня 11:04

В Карелии подросток попался на краже канализационных люков

Новости. Криминал
18:00, 09 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

В полицию Кемского района поступило заявление о краже канализационных люков, находящихся в собственности муниципального района, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские при обследовании местности обнаружили четыре люка, спрятанные в траве.

Благодаря записи с камер видеонаблюдения был установлен подозреваемый – 16-летний местный житель. Молодой человек сообщил полицейским, что похищенные люки хотел сдать в пункт приема металлолома. Но, пока он искал транспорт, приехали полицейские и помешали ему довести задуманное дело до конца.

Возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гриша
2020-09-09 18:02:10
Ну вот, дОжили! И юные в "бизнес" уходят?!?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
03.09.2020, 13:42
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)

Чтиво

Сегодня 11:32
Личное мнение
Как я болела коронавирусом 1
Главный редактор "Столицы на Онего" Наталья Захарчук рассказала, как переболела COVID-19 и как ее лечили.
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 5
04.09.2020 10:43
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»