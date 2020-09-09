В Карелии подросток попался на краже канализационных люков

В полицию Кемского района поступило заявление о краже канализационных люков, находящихся в собственности муниципального района, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские при обследовании местности обнаружили четыре люка, спрятанные в траве.

Благодаря записи с камер видеонаблюдения был установлен подозреваемый – 16-летний местный житель. Молодой человек сообщил полицейским, что похищенные люки хотел сдать в пункт приема металлолома. Но, пока он искал транспорт, приехали полицейские и помешали ему довести задуманное дело до конца.

Возбуждено уголовное дело.