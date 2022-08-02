В Карелии подросток дважды обокрал квартиру пенсионерки

В Лахденпохье следователи обвиняют подростка в совершении квартирных краж.

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 17–летнего подростка в совершении двух краж, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, в апреле этого года обвиняемый договорился с подельником о совершении кражи из квартиры пенсионерки. 22 апреля ночью, когда хозяйки не было дома, они незаконно через окно проникли в квартиру и совершили хищение строительных инструментов на сумму более 15 тыс. рублей. С похищенным имуществом с места преступления они скрылись. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.

Через три дня ночью обвиняемый, убедившись в отсутствии дома хозяйки этой же квартиры, также через окно проник в квартиру и совершил хищение имущества на сумму более 45 тыс. рублей.

В ходе следствия обвиняемый признал вину, имущественный ущерб полностью возместил. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Карелии осужденный за кражу мужчина отказался подметать дворы и отправился в колонию.