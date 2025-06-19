В Карелии подросток ударил знакомого в челюсть

Обстоятельства установил сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних.
Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, между двумя молодыми жителями Костомукши, находившимися в компании, произошёл конфликт.
Один из них, несовершеннолетний, впоследствии пояснит полицейским, что его постоянно задирал чуть более старший участник посиделки. Не выдержав, тот нанёс два удара оппоненту в челюсть. Критерий, квалифицирующий признак тяжести вреда, учитывал признак длительного расстройства здоровья потерпевшего. Дознание продолжается.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
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