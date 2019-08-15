В Карелии подросток украл аккумуляторы из служебных машин

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Житель Пудожа проник в гараж одной из организаций и совершил кражу, сообщили в МВД Карелии.
Представители одной из организаций обратились в полицию Пудожского района. Из находившихся в гараже служебных автомобилей были похищены две аккумуляторные батареи.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - несовершеннолетнего пудожанина. Молодой человек сознался в хищении.
Полицейские изъяли спрятанные аккумуляторы. Со слов подозреваемого, похищенное он планировал сдать в пункт приема металла.
Возбуждено уголовное дело.
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