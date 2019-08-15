В Карелии подросток украл аккумуляторы из служебных машин

Житель Пудожа проник в гараж одной из организаций и совершил кражу, сообщили в МВД Карелии.

Представители одной из организаций обратились в полицию Пудожского района. Из находившихся в гараже служебных автомобилей были похищены две аккумуляторные батареи.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - несовершеннолетнего пудожанина. Молодой человек сознался в хищении.



Полицейские изъяли спрятанные аккумуляторы. Со слов подозреваемого, похищенное он планировал сдать в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело.