В Карелии подросток упал с железнодорожного моста

Спасатели подняли пострадавшего из-под моста и отнесли в карету «Скорой помощи».

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, в поселке Поросозеро Суоярвского района едва не случилась трагедия. Подросток упал с железнодорожного моста на улице Центральная. Инцидент произошел в 21.25 вечера 25 августа.

На место выехали спасатели, которые на носилках подняли пострадавшего до автомобиля «Скорой помощи». Подросток был госпитализирован.

Ранее в Олонецком районе спасатели были задействованы в ликвидации последствий серьезной аварии с участием трех автомобилей.