В Карелии подсчитали, что 1/4 часть населения региона активно занимается спортом

По данным на начало 2025 года, систематическими занятиями спортом в Карелии было охвачено около 165 тысяч человек. Для тренировок в регионе функционировало 1480 спортивных сооружений различного профиля.
Ежедневную работу по подготовке спортсменов и организации занятий вели 2 тысячи специалистов в сфере физической культуры и спорта, сообщает Карелиястат. Под их руководством в спортивных группах тренировались 164,9 тысячи жителей республики всех возрастов.
Традиционно наибольшей популярностью среди карельских спортсменов пользуются футбол, плавание, лыжные гонки и фитнес-аэробика. При этом в республике также культивируются и довольно редкие виды спорта, такие как спорт сверхлёгкой авиации, прыжки на лыжах с трамплина, радиоспорт и спортивно-прикладное собаководство.
Для активных занятий территория республики включает в себя стадионы с трибунами, плоскостные сооружения, спортивные залы, плавательные бассейны и другие объекты. Наличие почти полутора тысяч сооружений позволяет обеспечивать доступность физической культуры для жителей разных районов.
Таким образом, представленная статистика отражает устойчивое развитие спортивной отрасли в Карелии, рост числа занимающихся и разнообразие доступных спортивных дисциплин.
