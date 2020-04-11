В Карелии подтвердился третий случай заражения коронавирусом

Коронавирусом заразилась жительница Сегежского района Карелии.

Это следует из карты распространения коронавирусной инфекции, которую опубликовал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, что предварительный положительный результат был зафиксирован у жительницы Сегежского района, которая обратилась за медицинской помощью по поводу ОРВИ. Женщина 1952 года рождения, за пределы района не выезжала. Ее ранее госпитализировали в инфекционное отделение.

Таким образом, на вечер 11 апреля в Карелии три подтвержденных случая заражения Covid-19, и еще четыре условно положительных результата.