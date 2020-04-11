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В Карелии подтвердился третий случай заражения коронавирусом

Новости. Общество
21:41, 11 Апреля 2020
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Коронавирусом заразилась жительница Сегежского района Карелии.

Это следует из карты распространения коронавирусной инфекции, которую опубликовал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, что предварительный положительный результат был зафиксирован у жительницы Сегежского района, которая обратилась за медицинской помощью по поводу ОРВИ. Женщина 1952 года рождения, за пределы района не выезжала. Ее ранее госпитализировали в инфекционное отделение.

Таким образом, на вечер 11 апреля в Карелии три подтвержденных случая заражения Covid-19, и еще четыре условно положительных результата.

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