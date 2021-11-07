В Карелии подтверждена смерть от ковида еще пяти пациентов

Согласно официальным данным Минздрава, в Карелии с начала пандемии от коронавируса скончались 1013 человек.

За сутки в Карелии зарегистрировано 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 1013 человек. Об этом говорят цифры официальной статистики, опубликованные на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

С начала пандемии коронавирус был обнаружен у 76817 пациентов, в том числе у 8924 детей.

За прошедшие сутки выявлены 282 инфицированных (64 — дети), все не привиты.

В ковидных стационарах получают лечение 940 пациентов, в состоянии средней тяжести — 864 человека, в тяжёлом — 72 (все не привиты). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 72378 человек, за последние сутки — 269.