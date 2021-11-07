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В Карелии подтверждена смерть от ковида еще пяти пациентов

Новости. Общество
09:27, 07 Ноября 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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Согласно официальным данным Минздрава, в Карелии с начала пандемии от коронавируса скончались 1013 человек.

За сутки в Карелии зарегистрировано 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 1013 человек. Об этом говорят цифры официальной статистики, опубликованные на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

С начала пандемии коронавирус был обнаружен у 76817 пациентов, в том числе у 8924 детей.

За прошедшие сутки выявлены 282 инфицированных (64 — дети), все не привиты.

В ковидных стационарах получают лечение 940 пациентов, в состоянии средней тяжести — 864 человека, в тяжёлом — 72 (все не привиты). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 72378 человек, за последние сутки — 269.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-07 12:11:48
Какая невероятная эффективность нерабочих дней! Умирает и заболевает ровно столько же, но зато экономика тоже умирает.
Никита
2021-11-07 11:00:15
Кто то ещё отвечает в нашей стране за смерть пациентов ?
?
2021-11-07 10:15:24
Никто и не сомневается что они умерли исключительно от ковида. От основных болезней уже давно не умирают.
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