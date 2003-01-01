В Карелии подвели итоги пожароопасного сезона и назвали основные причины лесных пожаров

Уходящее лето стало серьезным испытанием для лесов Карелии. Республике удалось справиться со стихией благодаря тщательной подготовке, современной технике и слаженной работе пожарных, волонтеров и предприятий.

Ежегодно перед началом пожароопасного сезона разрабатывается Сводный план тушения лесных пожаров. В конце марта документ был утвержден. Была проведена большая работа по подготовке людей и техники. Активно применялись и БПЛА.

По данным Минприроды Карелии, с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 196 лесных пожаров на общей площади почти 4,8 тысячи гектаров. Больше всего пожаров зарегистрировали с 26 июля по 11 августа. За это время в Карелии произошло 148 возгораний в лесу — это 76% от общего количества, причем на 96% от общей площади.

Можно ли считать такой результат провалом или это успех? Что получилось у лесных пожарных и Минприроды, а где следует усилиться к следующему году. Об этом читайте в нашем новом материале «Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами».