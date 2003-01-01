В Карелии подвели предварительные итоги пожароопасного сезона

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская ответила на вопросы жителей в прямом эфире «ЦУР объясняет»

Всего в Карелии с начала сезона зарегистрировано 195 лесных пожаров на площади 4780 гектаров. В прямом эфире «ЦУР объясняет» министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская и заместитель министра Руслан Хусяйнов рассказали о том, какие силы и средства привлекались для ликвидации лесных пожарах в этом году, а также ответили на вопросы о материальном и техническом обеспечении работников Карельского центра авиалесохраны.

Республика Карелия была признана готовой к пожароопасному сезону по результатам проверки Департамента лесного хозяйства по СЗФО в апреле 2025 года. В связи с погодными условиями 14 июля в республике был введен особый противопожарный режим. Самый пик пожаров пришелся на период с 26 июля по 11 августа — в Карелии зарегистрировано 148 лесных пожаров (76% от общего количества) на площади 4596 га (96% от общей площади). В Муезерском, Лоухском, Костомукшском, Пудожском районах был введен решим ЧС и привлечены дополнительные силы для тушения возгораний.

— К тушению пожаров на арендованных лесных участках в обязательном порядке привлекались представители арендаторов. Нам помогало Министерство обороны, Пограничное управление, МЧС, органы местного самоуправления, лесничества, волонтеры. Совместные усилия позволили обеспечить оперативное тушение возгораний и ликвидировать пожары в первые сутки. Но главные герои этой работы — это наши сотрудники центра авиационной и наземной охраны лесов. Обязательно все, кто достойно тушил пожары, получат заслуженные награды и выплаты. Буду держать этот вопрос на личном контроле. Большое спасибо за слаженную работу! — сказала Янина Свидская.

Общая группировка сил и средств, задействованных на тушении лесных пожаров, составила более 400 человек и более 100 единиц техники. Заместитель министра Руслан Хусяйнов добавил, что также помощь карельским пожарным в этом году оказали коллеги из Тюмени и Марий Эл.

Во время эфира жители Карелии задавали вопросы на тему материального и технического обеспечения работников Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. Министр сообщила, что задержек в выплате заработной платы нет, а дополнительные выплаты будут начислены после составления необходимой документации.

В этом году в результате контрактных процедур была закуплена дополнительная спецодежда для работников Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. Закуплено почти 300 пар сапог, 200 энцефалитных костюмов, дополнительные палатки. Кроме того, проработан эскиз нового модульного здания для Петрозаводского авиационного отделения. Заместитель министра Руслан Хусяйнов сообщил, что Минприроды Карелии подало заявку о приобретении и монтаже здания для работников Центра в Минфин республики на сумму 25 млн рублей.

Напомним, что в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разводить открытый огонь запрещено. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составит 40-50 тыс. рублей, для должностных лиц — 60-90 тыс. рублей, для юридических лиц — 600 — 1000 тыс. рублей.

Посмотреть эфир полностью можно ЗДЕСЬ.