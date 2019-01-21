В Карелии поезд насмерть сбил женщину

В минувшие выходные на границе с Мурманской областью женщина попала под колеса поезда, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

В субботу, 19 января, в 9.45 грузовой поезд на станции Пояконда смертельно травмировал женщину 1973 года рождения, которая следовала в колее железнодорожного пути.

На звуковые сигналы поезда не реагировала. В результате примененного машинистом экстренного торможения предотвратить наезд не удалось. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

С начала года это первое смертельное травмирование железнодорожным транспортом в Карелии.