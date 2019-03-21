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Новости. Происшествия
11:02, 21 Марта 2019
фото: © Смитюк Юрий, Владимир Смирнов/ТАСС

В Карелии поезд сбил трех лосей

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На перегоне в Сортавальском районе в 1,5 метрах от железнодорожных путей было обнаружено три трупа животных, сообщили в транспортной полиции Карелии.

Сотрудникам транспортной полиции Карелии поступило сообщение от представителя Минприроды  о том, что на перегоне станции Маткаселька – станции Янисьярви Сортавальского района в 1,5 метрах от железнодорожных путей обнаружено три трупа животных.

Стражи порядка выехали на место происшествия. Установлено, что звери, а ими оказались 4-х летняя самка лося европейского и два 10-месячных самца, погибли от повреждений, полученных при столкновении с поездом.

Любые дикие звери являются государственной собственностью, поэтому туши животных комиссионно утилизированы инспекторами охотнадзора в соответствии с установленными ветеринарными правилами.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту гибели животных и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-03-21 12:03:26
Были в интернете видео, где машинисты локомотивов намеренно стремились сбить лесных животных. Это хорошее развлечение для поколения ЕГЭ, лосей ведь никто не хватится.
Изя
2019-03-21 11:39:43
" Хороший " охотник-машинист :)
ppppp
2019-03-21 11:25:36
А кстати, машинист сообщил о ДТП куда следует или как?
ANT
2019-03-21 11:21:32
Интересно, РЖД возместит убытки за сбитых лосей, как это делают с автомобилистами?
ppppp
2019-03-21 11:24:59
ANT, сомневаюсь.
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