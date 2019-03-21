В Карелии поезд сбил трех лосей

На перегоне в Сортавальском районе в 1,5 метрах от железнодорожных путей было обнаружено три трупа животных, сообщили в транспортной полиции Карелии.

Сотрудникам транспортной полиции Карелии поступило сообщение от представителя Минприроды о том, что на перегоне станции Маткаселька – станции Янисьярви Сортавальского района в 1,5 метрах от железнодорожных путей обнаружено три трупа животных.

Стражи порядка выехали на место происшествия. Установлено, что звери, а ими оказались 4-х летняя самка лося европейского и два 10-месячных самца, погибли от повреждений, полученных при столкновении с поездом.

Любые дикие звери являются государственной собственностью, поэтому туши животных комиссионно утилизированы инспекторами охотнадзора в соответствии с установленными ветеринарными правилами.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту гибели животных и выясняют все обстоятельства произошедшего.