В Карелии погасивший долг алиментщик был привлечен к уголовной ответственности

Погасивший долг в 600 тысяч рублей мужчина сделал это слишком поздно, и его дело было направлено в суд, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

В отделении судебных приставов Пряжинского района находилось исполнительное производство о взыскании долга по алиментам на содержание двоих детей. Должник уклонялся от уплаты алиментов, нигде не работал, поэтому был привлечен к административной ответственности: суд назначил ему 40 часов общественных работ.

Неплательщик отработал наказание, но долг полностью так и не погасил. В конце апреля задолженность составила порядка 600 тысяч рублей. Хотя должник оплачивал алименты ежемесячно, но всего по две с половиной тысячи рублей.

В апреле алиментщик был привлечен к уголовной ответственности. Мужчина свою вину признал и вскоре оплатил весь долг в полном объеме. Тем не менее, уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд.