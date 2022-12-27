В Карелии пограничники отобрали у женщины две елки без документов

Жительница Сортавалы пыталась привезти из Суоми две рождественские ели, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В декабре жительница Сортавалы везла из Финляндии две рождественских ели. В пункте пропуска «Вяртсиля» ей напомниили, что продукцию высокого фитосанитарного риска нельзя ввозить без сертификатов.



Ранее гражданин Суоми через тот же МАПП пытался провезти

в ручной клади картофель, также без фитосанитарного сертификата. Это запрещено законом, пояснили в Россельхознадзоре Карелии.



В этом же месяце житель Швеции вез с собой 7,2 килограмма яблок. Без тсертификата можно ввозить не более пяти килограммов такой продукции, сообщили ему на границе.



Всех нарушителей ждет штраф в размере от трехсот до пятисот рублей.