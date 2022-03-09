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В Карелии пограничники поймали группу граждан Кубы

Новости. Происшествия
07:25, 16 Марта 2022
фото: Лахденпохский район / ВК

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Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в пограничной зоне обнаружили девять граждан Кубы.

Иностранные граждане прибыли в поселок Таустамяки Лахденпохского района и выдвинулись пешком в направлении государственной границы России. Об этом сообщает паблик «Лахденпохский район» со ссылкой на информацию Пограничного управления ФСБ.

До границы иностранцам добраться не удалось. Они были задержаны пограничным нарядом со служебной собакой. Также в ходе поисковых мероприятий привлекались члены добровольной народной дружины для прикрытия направлений вероятного движения нарушителей.

Лахденпохский районный суд вынес постановления о признании иностранных граждан виновными в совершении административных правонарушений и привлечении их к административной ответственности по ч.1.1 ст. 18.2 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения в пограничной зоне). Им назначены наказания в виде штрафов с административным выдворением за пределы России.

До исполнения административного наказания кубинцы содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан МВД.

Ранее сообщалось, что сухогруз с пьяными моряками из Санкт-Петербурга и Карелии задержали в Польше.

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